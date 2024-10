Lettera43.it - Sinner ai quarti di Shanghai: battuto Shelton in due set

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikè aidell’Atp Master 1000 diper la prima volta in carriera.lo statunitense Ben, numero 16 del ranking, in un’ora e mezza esatta di gioco con il punteggio di 6-4, 7-6 (1). Vittoria da leader della classifica mondiale, ottenuta salvando sette palle break nei due parziali e sfruttando l’unica chance offerta dal mancino di Atlanta, solido soprattutto al servizio ma falloso negli scambi. L’altoatesino ha così vendicato il match del 2023, quandolo aveva eliminato proprio agli ottavi del torneo cinese. Per lui è il 62esimo successo di una stagione che lo ha visto entrare fra i migliori otto in ogni competizione disputata. Al prossimo turno affronterà il russo Daniil Medvedev, che hail greco Stefanos Tsitsipas 7-6, 6-3. Jannike Bendopo il match a(Getty Images).