San Vittore Olona altri due anziani truffati Il sindaco | Non aprite la porta

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) San(Milano), 9 ottobre 2024 - Proseguono le truffe aglia domicilio. Questa mattina si sono registrati un paio di episodi nel comune di Sanai danni di altrettanti, derubati di preziosi e soldi. La denuncia arriva dallo stesso: "Due individui spacciandosi per un agente di polizia locale ed un tecnico del gas – ha spiegato Marco Zerboni – si sono introdotti furtivamente in alcune abitazioni commettendo dei furti nei confronti dei nostri cittadini". L’allarme Il primo cittadino mette in guardia tutti: "Vogliamo avvisare la cittadinanza che non ci sono agenti di polizia locale o tecnici delle aziende di energia che stiano effettuando controlli. Pertanto invitiamo la cittadinanza che dovesse essere oggetto di visita da parte di questi impostori ad avvisare immediatamente il comando dei Carabinieri al numero 112.