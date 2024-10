Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, in tribunale com due coltelli e un tirapugni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – E’ entrata inper sbrigare alcune questioni personali, ma era in possesso non solo di duea serramanico con lama di 8 e 9 centimetri di lunghezza, ma anche di un. Per una donna sessantenne residente nel Bresciano è scattata la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Ci si è accorti degli oggetti in possesso della donna quando la stessa ha varcato l’ingresso del palazzo di giustizia, facendo scattare il segnale di allarme del metal detector. Sono arrivati i carabinieri del Radiomobile, dove gli addetti al controllo inaveva già fermato la donna, proprio per il sospetto che avesse qualcosa di irregolare con sé.