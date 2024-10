Romadailynews.it - Porta Portese Street Food 11-13 ottobre

(Di mercoledì 9 ottobre 2024). Dopo il successo del mese di maggio la coloratissima banda del gusto e del divertimento on the road targata TTS, dall’11 al 13 di, torna in uno dei quartieri storici della capitale per una festa non-stop di 3 giorni piena di gusto e divertimento ai massimi livelli. Domenica 13per la serie “spettacolo nello spettacolo”, anche in questa edizione, il villaggiodiffonderà tutti i suoi sapori nel caratteristico Rione Trastevere, nel cuore dello storico mercato di, il più famoso e grande della città. Durante lo shopping in quello che è diventato un vero e proprio rito domenicale per i romani e una delle tappe irrinunciabili per i turisti, si potranno degustare le bontà gastronomiche più apprezzate del momento.