Pagelle TV della Settimana n. 40/2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 10 Sabato sera I due titoli di prime time più visti di questo inizio stagione sono in onda la stessa sera. Più che un paradosso, in un contesto iperframmentato in cui si vincono serate col 14% di share, è una riprova del fatto che la forza di un programma non teme la concorrenza e di come la sfida possa accendere le attenzioni su entrambe le proposte. In questo caso, il win win nasce dalla presenza di show diversi, accomunati però dalla presenza di meccanismi forti e riconoscibili e di volti amati e popolari. Pagelle TV della Settimana n. 40/2024 Davide Maggio. Davidemaggio.it - Pagelle TV della Settimana n. 40/2024 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 10 Sabato sera I due titoli di prime time più visti di questo inizio stagione sono in onda la stessa sera. Più che un paradosso, in un contesto iperframmentato in cui si vincono serate col 14% di share, è una riprova del fatto che la forza di un programma non teme la concorrenza e di come la sfida possa accendere le attenzioni su entrambe le proposte. In questo caso, il win win nasce dalla presenza di show diversi, accomunati però dalla presenza di meccanismi forti e riconoscibili e di volti amati e popolari.TVn. 40/Davide Maggio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagelle TV della settimana n.39/2024 - Stefano De Martino gongola. 39/2024 appeared first on Davide Maggio. 10 Affari Tuoi Il game show di Rai1 è il vincitore di questo inizio stagione. Ascolti record che hanno toccato picchi superiori al 25% di share e di quasi 5,5 milioni di spettatori. (Davidemaggio.it)

Pagelle TV della Settimana n.38/2024 - 38/2024 appeared first on Davide Maggio. Partito piano nell’impervio preserale, e poi è esploso macinando risultati importanti anche in replica e arrivando al 4. Ciliegina sulla torta, il cast azzeccato. 10 Cash or Trash Un format nuovo ma dritto, senza troppi fronzoli, con un racconto contemporaneo, in linea coi desiderata del pubblico ... (Davidemaggio.it)

Pagelle TV della Settimana n.38/2024 - Ciliegina sulla torta, il cast azzeccato. 10 Cash or Trash Un format nuovo ma dritto, senza troppi fronzoli, con un racconto contemporaneo, in linea coi desiderata del pubblico WBD, che però ha il suo fascino nei rimandi al passato. The post Pagelle TV della Settimana n. (Davidemaggio.it)