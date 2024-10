“Non respiro”, ma lei ride guardando il fidanzato soffocare: lo aveva chiuso “per scherzo” in una valigia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I fatti sono avvenuti nel 2020 in Florida. Pare che i due fossero ubriachi quando hanno pensato allo "scherzo" filmato dalla stessa donna; lei ad un certo punto è andata a dormire, lasciandolo il compagno 42enne tutta la notte all'interno della valigia. La mattina dopo Jorge Torres Jr. non respirava più. La 46enne americana Sarah Boone ora rischia l'ergastolo. Fanpage.it - “Non respiro”, ma lei ride guardando il fidanzato soffocare: lo aveva chiuso “per scherzo” in una valigia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I fatti sono avvenuti nel 2020 in Florida. Pare che i due fossero ubriachi quando hanno pensato allo "scherzo" filmato dalla stessa donna; lei ad un certo punto è andata a dormire, lasciandolo il compagno 42enne tutta la notte all'interno della. La mattina dopo Jorge Torres Jr. non respirava più. La 46enne americana Sarah Boone ora rischia l'ergastolo.

