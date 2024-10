Ilfoglio.it - Nobody wants this, il compromesso tra l'amore e le proprie radici

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelle commedie romantiche esiste una regola aurea: il cast è (quasi) tutto. Se si azzeccano i protagonisti, la chimica tra loro, il fatto di essere volti credibili per la storia che stanno raccontando – e l’che mettono in scena – tutto il resto è sostanzialmente subordinabile. Non fa eccezione, serie Netflix in dieci episodi da circa mezz’ora ciascuno che racconta della relazione tra Noah (Adam Brody) e Joanne (Kristen Bell). Siamo a Los Angeles e Noah è un rabbino, in lizza per diventare rabbino capo della propria congregazione, mentre Joanne è una ragazza di mondo a cui piace divertirsi e che cura un podcast sulle relazioni (e il sesso) insieme a sua sorella Morgan. I due si incontrano e si innamorano ma subito la loro relazione è osteggiata e messa in crisi dall’esterno.