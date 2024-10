Milan-Udinese, chi al posto di Theo Hernandez? Tutte le ipotesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi schiererà titolare nel ruolo di terzino sinistro Paulo Fonseca al posto dello squalificato Theo Hernandez in Milan-Udinese? Tutti gli scenari probabili Theo Hernandez salterà Milan-Udinese. Il terzino sinistro francese ha preso un cartellino rosso per proteste negli ultimi istanti della sfida di campionato contro la Fiorentina, persa per 2-1. Un provvedimento che gli è costato ben due giornate di squalifica in quanto capitano nell’occasione. L’allenatore del Milan Paulo Fonseca sta quindi già pensando a come sostituire il proprio numero 19 nei due prossimi incontri di Serie A nonostante ci sia prima la sosta per le nazionali. Dailymilan.it - Milan-Udinese, chi al posto di Theo Hernandez? Tutte le ipotesi Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi schiererà titolare nel ruolo di terzino sinistro Paulo Fonseca aldello squalificatoin? Tutti gli scenari probabilisalterà. Il terzino sinistro francese ha preso un cartellino rosso per proteste negli ultimi istanti della sfida di campionato contro la Fiorentina, persa per 2-1. Un provvedimento che gli è costato ben due giornate di squalifica in quanto capitano nell’occasione. L’allenatore delPaulo Fonseca sta quindi già pensando a come sostituire il proprio numero 19 nei due prossimi incontri di Serie A nonostante ci sia prima la sosta per le nazionali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese - la rivoluzione totale di Fonseca : chi paga dopo Firenze - Per Milan-Udinese di sabato 19 ottobre, ore 18:00, a 'San Siro', l'allenatore Paulo Fonseca medita di cambiare tanto nell'undici iniziale. (Pianetamilan.it)

Verso Udinese-Milan - da Noah Okafor a Strahinja Pavlovic : Fonseca prepara la rivoluzione - Oltre al serbo, in difesa, Fonseca potrebbe affidarsi a Noah Okafor in attacco, al posto di Tammy Abraham e con Alvaro Morata sempre nel ruolo di trequartista. Verso Udinese-Milan, Paulo Fonseca prepara la rivoluzione in vista del rientro dalla sosta: maggior spazio a Noah Okafor e Strahinja Pavlovic Paulo Fonseca prepara una piccola rivoluzione in vista del rientro dalla sosta per le nazionali. (Dailymilan.it)

Calciomercato.com – Milan - chi gioca al posto di Theo Hernandez contro l’Udinese|Serie A - Theo sarà multato dal club di via Aldo Rossi come raccontato in mattinata. Vai alla fonte di questo articolo L'articolo Calciomercato. Queste la motivazione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea: “Due giornate di squalifica a Theo Hernandez per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di ... (Justcalcio.com)