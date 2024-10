L'attrice Francesca Carocci morta d'infarto, medici indagati: "Scambiarono una miocradite per ansia" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Due medici dell'Aurelia Hospital di Roma sono indagati per omicidio colposo nell'inchiesta per la morte di Francesca Carrocci, attrice 28enne stroncata da un doppio attacco cardiaco dopo essere stata rimandata a casa con la prescrizione di alcuni antidolorifici. Secondo l'ipotesi della procura, i Today.it - L'attrice Francesca Carocci morta d'infarto, medici indagati: "Scambiarono una miocradite per ansia" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Duedell'Aurelia Hospital di Roma sonoper omicidio colposo nell'inchiesta per la morte diCarrocci,28enne stroncata da un doppio attacco cardiaco dopo essere stata rimandata a casa con la prescrizione di alcuni antidolorifici. Secondo l'ipotesi della procura, i

Francesca Carocci - chi è l'attrice romana morta per "miocardite scambiata per ansia" - film - carriera e vita privata - Francesca Carocci era una giovane attrice romana, morta per "una miocardite scambiata per ansia" dopo essere stata rimandata a casa al termine della visita al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, dove si era recata per dolori al petto. La sua morte improvvisa aveva sin da subito sollevato molti du . (Ilgiornaleditalia.it)

L'attrice Francesca Carocci morta per "miocardite" scambiata per ansia - indagati due medici dell’Aurelia Hospital - Il pm Eleonora Fini ha chiuso le indagini sui due medici che l'hanno visitata e che sono adesso indagati per omicidio colposo. L'attrice romana Francesca Carocci è morta per una "miocardite" scambiata per ansia. La 28enne si è era recata all'Aurelia Hospital per dei dolori al petto: i due medici che . (Ilgiornaleditalia.it)

