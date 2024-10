In Piazza Maggiore per riempire il piatto vuoto più grande del mondo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 12 ottobre, in vista della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, CEFA torna in Piazza Maggiore a Bologna per riempire il piatto vuoto più grande del mondo. Un evento di pixel art urbana per raccogliere cibo per le mense di Bologna e fondi per sostenere i nostri progetti di contrasto alla crisi Bolognatoday.it - In Piazza Maggiore per riempire il piatto vuoto più grande del mondo Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 12 ottobre, in vista della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, CEFA torna ina Bologna perilpiùdel. Un evento di pixel art urbana per raccogliere cibo per le mense di Bologna e fondi per sostenere i nostri progetti di contrasto alla crisi

Laura Bosetti Tonatto apre la sua terza boutique romana - in Piazza di Santa Maria Maggiore - NIVES La nota cristallina del bergamotto, quella fresca del muschio bianco e l'intensità dell'ambra per rievocare con l'olfatto il Miracolo della Neve, avvenuto a Roma in piena estate nel 358, e la storia della fondazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, chiamata anche Basilica di Santa Maria ad Nives. (Liberoquotidiano.it)

In piazza Maggiore la Future Box del gruppo Marchesini : festa per i 50 anni dell’azienda - Un’installazione multimediale dedicata al futuro, nell’area accanto al Crescentone e la cui forma ricorda una tipica confezione di prodotti farmaceutici. Per far capire meglio cosa produca l’azienda e cosa significhi fare parte della Packaging Valley, verrà proiettato un video che racconta la crescita generale di Marchesini Group. (Ilrestodelcarlino.it)

Il colosso del packaging Marchesini festeggia i 50 anni in piazza Maggiore - . È il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, a descrivere la traiettoria ascendente del gruppo Marchesini, una delle aziende leader della packaging valley emiliana, nata cinquant'anni fa. . QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY "Da Pianoro al mondo". (Bolognatoday.it)