Il calo dei consumi di vino non finirà a breve. Le stime della Commissione Ue certificano la fragilità del settore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Troppo vino disponibile in Ue, con produzione, consumi, import ed export stimati in ribasso, scrive la Commissione europea nel suo outlook d'autunno per i mercati agricoli, pubblicato in questo mese di ottobre. Nel complesso, i mercati agricoli europei stanno dando qualche segnale di parziale ritorno alla stabilità. Tuttavia, la situazione «resta fragile» a causa dei problemi legati al meteo, alla congiuntura di mercato e alle epidemie del comparto degli allevamenti. In particolare, per il settore vitivinicolo, il servizio agricoltura di Bruxelles evidenzia una produzione 2024/25 in leggera diminuzione (-1%), proprio per il meteo e per le fitopatie, al di sotto di circa il 7% rispetto al livello medio quinquennale.

