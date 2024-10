Isaechia.it - Grande Fratello, perché Shaila Gatta e Alessandro Zarino si erano lasciati? “Lei aveva scoperto che…”, la segnalazione

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua a far parecchio discutere il web il triangolo amoroso di questotra, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez ed Helena Prestes. Se da una parte l’ex velina di Striscia la Notizia sembra essere decisa a proseguire da sola il suo percorso all’interno della Casa, dall’altra in molti pensano lei ben presto si accorgerà di essere presa da uno dei due. Ma chi tra Javier e Lorenzo è realmente riuscito a conquistare il cuore della bella mora? Forse nessuno dei due e gli equilibri si potrebbero, ancora una volta smuovere, con un nuovo (molto probabile) ingresso. Da giorni infatti si vocifera che un ex fidanzato dipotrebbe ben presto varcare la famosa porta rossa della Casa dele diventare a tutti gli effetti un nuovo inquilino. Stiamo parlando di