Furto, violenza privata e spaccio: divieto di dimora per una coppia di Siano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito, il 7 ottobre, un'ordinanza di divieto di dimora nella provincia di Salerno nei confronti di una coppia, un 26enne e una 21enne di Siano, accusati di violazione di domicilio Salernotoday.it - Furto, violenza privata e spaccio: divieto di dimora per una coppia di Siano Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito, il 7 ottobre, un'ordinanza didinella provincia di Salerno nei confronti di una, un 26enne e una 21enne di, accusati di violazione di domicilio

