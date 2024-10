Depressione e disturbi mentali in aumento, numeri da pandemia ma pochi servizi di cura (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – La prevalenza dei disturbi mentali sta per superare quella delle patologie cardiovascolari. Depressione e altre malattie psichiche saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, anno in cui l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva stimato il 'sorpasso'. numeri che valgono in Italia il 4% del prodotto interno lordo tra spese dirette e Depressione e disturbi mentali in aumento, numeri da pandemia ma pochi servizi di cura L'Identità. Lidentita.it - Depressione e disturbi mentali in aumento, numeri da pandemia ma pochi servizi di cura Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – La prevalenza deista per superare quella delle patologie cardiovascolari.e altre malattie psichiche saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, anno in cui l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva stimato il 'sorpasso'.che valgono in Italia il 4% del prodotto interno lordo tra spese dirette eindamadiL'Identità.

