Death Race | dal cast ai sequel le curiosità sul film con Jason Statham

(Di mercoledì 9 ottobre 2024): dalai, lesulconGrande esperto didi fantascienza e di adattamenti cinematografici di videogiochi, il regista Paul W. S. Anderson è noto in particolare per idedicati alla saga di Resident Evil. Durante una pausa da questi, nel 2008, si è però dedicato all’esplosivo, incentrato su una mortale gara di auto tra individui che non hanno più nulla da perdere. Si tratta di un remake deldel 1975 Anno 2000 – La corsa della morte, avente tra i suoi protagonisti gli attori David Carradine e Sylvester Stallone. Nell’occuparsi del riadattamento di tale opera, Anderson si è come suo solito cimentato non solo nella regia, quanto anche nella sceneggiatura e nella produzione.