Davide Erba si difende: ricorso al Tribunale del Riesame i di lusso e criptovalute (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Monza, 9 ottobre 2024 – Un ricorso al Tribunale del Riesame di Monza per il dissequestro di tutta la documentazione contabile delle società di Davide Erba. L'ha presentato l'avvocato Attilio Villa, che difende l'imprenditore 44enne di Biassono editore del bisettimanale "Il Cittadino" indagato di bancarotta fraudolenta dalla Procura di Monza. Nel ricorso, la cui udienza non è stata ancora fissata, si chiede di annullare l'ordinanza probatoria firmata dai pm Carlo Cinque e Marco Giovanni Santini che ha mandato la guardia di finanza nella sede monzese dello storico giornale che ha appena compiuto 125 anni e nelle sedi delle altre società di Erba a portare via le carte riguardanti le attività del 44enne.

