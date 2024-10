Sport.quotidiano.net - Crono climber. Che beffa per Frigo Babbi. Scontro con un sidecar. Perde il campionato

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alla fine le cose non sono andate come sperava. Vitasnon ha potuto difendere, nell’ultima tappa di Volterra, il suo titolo italiano del Trofeo: poco dopo la provametrata, la sua Suzuki GSX R 1000 R, con Anthony Lanzo ai box e messa a punto da Tondo Garage di Ravenna, è stato centrata in pieno – mentre scendeva dopo aver completato la sua fatica – da unche ha invaso la sua parte di carreggiata e gli ha procurato un importante danno alla mano sinistra. "Poco dopo l’impatto avevo la mano gonfia e non potevo muoverla – racconta lo stesso– e alla fine il medico di gara ha deciso che ero unfit, quindi non potevo gareggiare. E alla fine ho perso ilitaliano di appena 12 punti, 315 Alessandro Ferrara, 303 io con un doppio, inevitabile, zero nell’ultima tappa.