Cina | Hangzhou aderisce a elenco citta’ con regole piu’ allentate per acquisto case

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 09 ott – (Xinhua) – Laorientale cinese diha annunciato che ridurra’ il coefficiente minimo di acconto per i mutui per lecommerciali, diventando l’ultima grandedel Paese ad allentare ulteriormente le politiche immobiliari. Il capoluogo della provincia dello Zhejiang abbassera’ il requisito dell’acconto dal 20% al 15% per gli acquirenti di primee dal 30% al 15% per le seconde, si legge in un avviso pubblicato oggi. Laeliminera’ anche i tetti di prezzo per le nuovecommerciali costruite su terreni appena affittati dallo Stato per uso residenziale, secondo l’avviso.