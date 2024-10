Davidemaggio.it - Carmine Recano si fa prete per Rai Fiction

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il comandante Esposito di Mare Fuori si fa. No, non è un’incredibile svolta narrativa della serie Rai, ma il prossimo impegno professionale di: una volta finite le riprese della quinta stagione, l’attore napoletano che dà vita alla colonna portante dell’Istituto Minorile più famoso della tv indosserà l’abito talare per diventare Don Giuseppe Santoro, protagonista del nuovo progetto RaiCome un Padre. Diretta da Luca Miniero e prodotta da Mad Entertainment, la serie è liberamente tratta dal libro Noi del Rione Sanità di Don Antonio Loffredo ed è proprio alla vita di quest’ultimo che è ispirata. E’ stato infatti colui che ha realizzato quello che è stato definito “il miracolo del Rione Sanità”, quartiere di Napoli che ospita le riprese, appena partite.