Caprile si confessa | Forse Conte non sarà contento ma…

Il portiere del Napoli, Elia Caprile, ospite della trasmissione "A Pranzo con Chiariello" su Radio CRC, emittente ufficiale del club. Elia Caprile, portiere del Napoli, è stato ospite della trasmissione "A Pranzo con Chiariello" su CRC, radio ufficiale del club partenopeo. Durante l'intervista, Caprile ha condiviso le sue riflessioni sulla squadra e sul suo legame con la città, con un tocco di ironia che ha strappato sorrisi ai fan. Parlando della solidità difensiva della squadra, Caprile ha commentato: "Il fatto di aver subito pochi tiri significa che siamo compatti. Ma non dipende solo dal portiere o dalla difesa; tutta la squadra si muove bene e il mister ci spinge a essere compatti. Forse questo è il nostro segreto". Queste parole sottolineano l'importanza del lavoro di squadra, un tema ricorrente nel mondo del calcio.

