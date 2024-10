Bergamonews.it - Cancro al seno, in Bergamasca 900 nuove diagnosi all’anno: “In calo l’età delle pazienti”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “In base agli ultimi dati a disposizione di Lilt Bergamo, insi registrano circa 900di tumore al. In Italia, complessivamente, ne sono affette poco meno di 56mila persone: la percentuale di guarigione si attesta all’85-89% e la parte che sfugge è quella contardiva”. Così Lucia De Ponti, presidente della Lilt Bergamo, traccia il punto sulla diffusione di questa patologia. Nel mese di ottobre si svolge la campagna “Nastro rosa”, finalizzata a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione contro questo tumore. Abbiamo intervistato Lucia De Ponti per saperne di più. Qual è lo scopo della campagna “Nastro rosa”? Ricorda l’importanza della prevenzione, fondamentale per tutte le patologie oncologiche e in particolare per ilal, che è il primo tumore in termini di frequenza nelle donne.