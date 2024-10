Balotelli torna avversario dell’Inter? In Serie A due sulle sue tracce! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Serie A, dove debuttò con l’Inter nel lontano 2007, sembra voler riaccogliere Mario Balotelli. L’attaccante ha due squadre interessate. IL RITORNO – ‘Super’ Mario Balotelli è pronto a tornare alla ribalta e a ri-portare un po’ di pepe in Serie A. Da tempo i riflettori si sono spenti sulla vecchia conoscenza dell’Inter, nella quale può vantarsi di aver giocato anche nel magico anno del Triplete. In nerazzurro dal 2007 al 2010, poi immersosi nel mondo della Premier League vestendo la maglia del Manchester City, l’attaccante italiano è tornato in Serie A da acerrimo nemico. Nella stagione 2013-2014, e poi in quelle del 2016-2019, Balotelli ha parteggiato per la Milano rossonera, diventando così avversario dell’ex Inter. Adesso la storia può ripetersi, o quasi. Inter-news.it - Balotelli torna avversario dell’Inter? In Serie A due sulle sue tracce! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) LaA, dove debuttò con l’Inter nel lontano 2007, sembra voler riaccogliere Mario. L’attaccante ha due squadre interessate. IL RITORNO – ‘Super’ Marioè pronto are alla ribalta e a ri-portare un po’ di pepe inA. Da tempo i riflettori si sono spenti sulla vecchia conoscenza dell’Inter, nella quale può vantarsi di aver giocato anche nel magico anno del Triplete. In nerazzurro dal 2007 al 2010, poi immersosi nel mondo della Premier League vestendo la maglia del Manchester City, l’attaccante italiano èto inA da acerrimo nemico. Nella stagione 2013-2014, e poi in quelle del 2016-2019,ha parteggiato per la Milano rossonera, diventando cosìdell’ex Inter. Adesso la storia può ripetersi, o quasi.

