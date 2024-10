Antonio Cassano contro Bobo Vieri: “Non lo nomino neanche, non perdono i traditori” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Antonio Cassano contro Bobo Vieri: “Non lo nomino neanche” Antonio Cassano è tornato a parlare della lite che ha messo fine alla collaborazione, ma anche al rapporto di amicizia, con Christian “Bobo” Vieri. Ospite del podcast BSMT, l’ex calciatore ha dichiarato: “Il tradimento che è la cosa che detesto più di ogni altra cosa al mondo. A me non frega niente, si è creato tutto grazie a Lele. Io stavo a Genova e me ne sbattevo, Ventola faceva ciò che diceva Adani. Se siamo andati avanti è grazie a Lele, poi si arriva a un certo punto dove se tiri troppo, si spacca qualcosa che non si può più ricucire”. “A quella persona là (Vieri, ndr) io non voglio più dare importanza, per me è un capitolo chiuso. Non lo chiamerò neanche più per nome” ha aggiunto Cassano. E ancora: “Io sono una persona buona e generosa, il tradimento è la cosa peggiore, una cosa che non accetto nella mia vita”. Tpi.it - Antonio Cassano contro Bobo Vieri: “Non lo nomino neanche, non perdono i traditori” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024): “Non loè tornato a parlare della lite che ha messo fine alla collaborazione, ma anche al rapporto di amicizia, con Christian “. Ospite del podcast BSMT, l’ex calciatore ha dichiarato: “Il tradimento che è la cosa che detesto più di ogni altra cosa al mondo. A me non frega niente, si è creato tutto grazie a Lele. Io stavo a Genova e me ne sbattevo, Ventola faceva ciò che diceva Adani. Se siamo andati avanti è grazie a Lele, poi si arriva a un certo punto dove se tiri troppo, si spacca qualcosa che non si può più ricucire”. “A quella persona là (, ndr) io non voglio più dare importanza, per me è un capitolo chiuso. Non lo chiameròpiù per nome” ha aggiunto. E ancora: “Io sono una persona buona e generosa, il tradimento è la cosa peggiore, una cosa che non accetto nella mia vita”.

