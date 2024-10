Amici, allieva a rischio eliminazione. Zerbi: “Questo non è un gioco” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Amici daytime, mercoledì 9 ottobre: chi ha scritto il bigliettino a Rebecca? Il consiglio della Celentano per Chiara Amici, su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi. Rebecca ha ricevuto un bigliettino e in casetta cerca di capire il mittente. Gli allievi analizzando il bigliettino dichiarano: “Palesemente Ilan”. Rebecca replica: “L’hai scritto tu?”, Ilan continua: “Non ho scritto niente. Non sono stato io”. “Te lo farò tirare fuori Questo “Si sono stato io” continua la ballerina e poi prosegue: “Io non vado a dormire fin quando non scopro chi ha scritto Questo bigliettino”. Leggi anche Grande Fratello, Javier deluso: “Poteva dirmela questa cosa” Ecco cosa è emerso nel pomeridiano Chiara raggiunge la maestra Celentano per preparare il compito ricevuto e che dovrà affrontare domenica in puntata. 361magazine.com - Amici, allieva a rischio eliminazione. Zerbi: “Questo non è un gioco” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)daytime, mercoledì 9 ottobre: chi ha scritto il bigliettino a Rebecca? Il consiglio della Celentano per Chiara, su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi. Rebecca ha ricevuto un bigliettino e in casetta cerca di capire il mittente. Gli allievi analizzando il bigliettino dichiarano: “Palesemente Ilan”. Rebecca replica: “L’hai scritto tu?”, Ilan continua: “Non ho scritto niente. Non sono stato io”. “Te lo farò tirare fuori“Si sono stato io” continua la ballerina e poi prosegue: “Io non vado a dormire fin quando non scopro chi ha scrittobigliettino”. Leggi anche Grande Fratello, Javier deluso: “Poteva dirmela questa cosa” Ecco cosa è emerso nel pomeridiano Chiara raggiunge la maestra Celentano per preparare il compito ricevuto e che dovrà affrontare domenica in puntata.

