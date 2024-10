Violenza sui minori: 6.952 casi nel 2023, in crescita i maltrattamenti in famiglia (Di martedì 8 ottobre 2024) Il nuovo dossier di Terre des Hommes sui reati a danno di infanzia e adolescenza sulla base dei dati della Polizia: nel 61% dei casi le vittime sono bambine e ragazze, oggetto di crimini sessuali, quasi tutti in crescita Vanityfair.it - Violenza sui minori: 6.952 casi nel 2023, in crescita i maltrattamenti in famiglia Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il nuovo dossier di Terre des Hommes sui reati a danno di infanzia e adolescenza sulla base dei dati della Polizia: nel 61% deile vittime sono bambine e ragazze, oggetto di crimini sessuali, quasi tutti in

