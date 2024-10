Movieplayer.it - The Diplomat: una nuova cospirazione al centro del trailer della Stagione 2

(Di martedì 8 ottobre 2024) Torna una delle serie più amate di Netflix con la seconda, che adesso coinvolgerà unanel governo britannico Netflix ha diffuso in streaming ilsecondaserie thriller politica di successo The, che debutterà a livello globale sulla piattaforma il 31 ottobre. Lariprende dopo gli eventi del finaleprima, che si è conclusa con il botto - letteralmente - dopo l'esplosione di una bomba neldi Londra. Kate Wyler (Keri Russell), ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito, cerca di capire chi sia il responsabile dell'attentato. Tuttavia, le cose prendono una piega sinistra quando scopre che l'attacco non proviene da una nazione rivale, ma dall'interno del governo britannico. Secondo