Sotto sanzioni Usa per sostegno a Hamas? La Procura di Genova si muove (Di martedì 8 ottobre 2024) La Procura di Genova potrebbe aprire una nuova indagine su Mohammad Hannoun qualora dagli Stati Uniti arrivasse documentazione utile per nuovi approfondimenti investigativi. Lo fa sapere, si legge sull'Ansa, il Procuratore Nicola Piacente dopo le sanzioni imposte ieri, giorno del primo anniversario dalla strage di Hamas in Israele, dal dipartimento del Tesoro americano sull'architetto giordano residente a Genova. Secondo i documenti americani, Hannoun e la onlus di cui è fondatore e presidente, Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, avrebbero inviato a Hamas, organizzazione palestinese che l'Unione europea classifica come "terroristica", almeno 4 milioni di dollari in 10 anni. A indagare su Hannoun era stato, agli inizi degli anni Duemila, proprio l'attuale Procuratore di Genova insieme alla collega Francesca Nanni.

