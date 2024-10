Scomparsa Greta Spreafico, indagato anche l’ex compagno per omicidio e occultamento di cadavere (Di martedì 8 ottobre 2024) anche l'ex fidanzato di Greta Spreafico, Gabriele Lietti, è stato indagato per omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. Oltre lui è iscritto nel registro degli indagati per gli stessi reati, anche Andrea Tosi. Fanpage.it - Scomparsa Greta Spreafico, indagato anche l’ex compagno per omicidio e occultamento di cadavere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)l'ex fidanzato di, Gabriele Lietti, è statoperpreterintenzionale, distruzione edi. Oltre lui è iscritto nel registro degli indagati per gli stessi reati,Andrea Tosi.

Andrea Tosi indagato per l’omicidio di Greta Spreafico - il fratello : “Vogliamo che si scopra la verità” - Continua a leggere . Andrea Tosi è indagato dalla Procura di Rovigo per omicidio nel caso di Greta Spreafico, la donna scomparsa nel 2022 da Erba (Como): "L'importante per noi è che non sia stata fatta cadere la cosa e che si continui a lavorare per scoprire qual è la verità", ha detto Simone ... (Fanpage.it)