Raw 07 10 2024 Fallout from Bad Blood

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall' Enterprise Center di St. Louis, Missouri. Lo show inizia con CM Punk che raggiunge lo stage. Dice che è felice di non essere morto sul ring contro Drew, non è però in grado di combattere date le sue condizioni ma voleva vedere i fan dopo la sua vittoria. Dice che tutto ciò lo ha fatto pensare, non sa se gli siano rimasti altri Hell in a Cell Match nelle corde. Poi dice che ci sono tre tipi di persone che lo seguono, prima i suoi veri grandi fan, poi coloro che non hanno una vera e propria opinione su di lui e infine chi lo odia veramente. Ma vuole ringraziare tutti loro indistintamente. Poi al termine del suo discorso Seth Rollins raggiunge il ring, dice che spera che CM Punk si rimetta presto per poterlo affrontare e prendere a calci nel c**o.

