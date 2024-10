Più soldi per la sanità pubblica: il referendum fa un passo in avanti (Di martedì 8 ottobre 2024) Spendere il 7,5% del Pil nella sanità pubblica lombarda. È arrivato il libera unanime dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia che ha giudicato ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare denominata "Principi fondamentali del Servizio Sociosanitario Lombardo Leccotoday.it - Più soldi per la sanità pubblica: il referendum fa un passo in avanti Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Spendere il 7,5% del Pil nellalombarda. È arrivato il libera unanime dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia che ha giudicato ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare denominata "Principi fondamentali del Servizio Sociosanitario Lombardo

Presidio e sciopero in difesa della sanità pubblica - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Mobilitazione del sindacato autonomo Cub-Sanità alla vigilia del G7 Salute in programma da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre ad Ancona. Per l’11, giornata conclusiva, è previsto lo sciopero generale, ma a Firenze ci sarà un’anteprima... (Firenzetoday.it)

Vera - paziente oncologica e l’appuntamento per il controllo : il 27 febbraio 2026. “Non è colpa dei medici ma di un sistema di sanità pubblica che non funziona” - La telefonata al Cup, l’amarezza, l’inventiva di qualche dottore che prova a mettere pezze a un meccanismo malato, il ricorso al privato per avere gli esami in tempo. Il racconto. (Genova.repubblica.it)

Infertilità e ambiente - esperti uniti per un’emergenza educativa e di sanità pubblica - Ad approfondire i tavoli scientifici sull’impatto dell’ambiente sulla fertilità sia maschile che femminile, i contributi del Dott. Questo convegno rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico e i decisori politici sulla necessità di interventi urgenti e di politiche integrate ... (Romadailynews.it)