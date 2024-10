Piano City Napoli: oltre trecento pianisti e cento eventi per festeggiare i dieci anni della rassegna (Di martedì 8 ottobre 2024) Piano City Napoli festeggia dieci anni di attività, lo fa in 4 giorni (dal 17 al 20 ottobre) e con grandi numeri: oltre 300 pianisti, 100 eventi pubblici, 20 location, 30 House Concert. Un traguardo importante quello della X edizione, che ancora una volta è promossa e finanziata dal Comune di Napolitoday.it - Piano City Napoli: oltre trecento pianisti e cento eventi per festeggiare i dieci anni della rassegna Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)festeggiadi attività, lo fa in 4 giorni (dal 17 al 20 ottobre) e con grandi numeri:300, 100pubblici, 20 location, 30 House Concert. Un traguardo importante quelloX edizione, che ancora una volta è promossa e finanziata dal Comune di

