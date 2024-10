Omaggio a Ferré. Il successo della mostra (Di martedì 8 ottobre 2024) Oltre 7.300 persone hanno visitato la mostra dedicata allo stilista legnanese Gianfranco Ferré “Tra ragione e sentimento“ organizzata in Sala degli Stemmi, che si appresta a chiudere i battenti con un ultimo evento collegato: un concerto incentrato sul Requiem, capolavoro di uno fra i massimi geni musicali di tutti i tempi, vale dire Mozart. È questo l’Omaggio che la Città di Legnano rende al suo stilista, venerdì 11 ottobre alle 21 nella basilica di San Magno, per chiudere una mostra che ha accolto visitatori anche da Roma, Torino da diverse città della Toscana e visto la presenza di diversi stranieri, soprattutto statunitensi. Ilgiorno.it - Omaggio a Ferré. Il successo della mostra Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Oltre 7.300 persone hanno visitato ladedicata allo stilista legnanese Gianfranco“Tra ragione e sentimento“ organizzata in Sala degli Stemmi, che si appresta a chiudere i battenti con un ultimo evento collegato: un concerto incentrato sul Requiem, capolavoro di uno fra i massimi geni musicali di tutti i tempi, vale dire Mozart. È questo l’che la Città di Legnano rende al suo stilista, venerdì 11 ottobre alle 21 nella basilica di San Magno, per chiudere unache ha accolto visitatori anche da Roma, Torino da diverse cittàToscana e visto la presenza di diversi stranieri, soprattutto statunitensi.

