Masters 1000 di Shanghai, Cobolli eliminato da Djokovic. Bolelli e Vavassori vincenti all’esordio (Di martedì 8 ottobre 2024) Shanghai, 8 ottobre 2024 – Novak Djokovic avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento, montepremi 8.995.555 dollari). Il serbo, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, domina l’azzurro Flavio Cobolli, numero 30 del ranking Atp e 28 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora. Nel doppio debutto vincente di Bolelli e Vavassori Nel doppio, all’Atp di Shanghai inizia con un successo il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri hanno superato la coppia formata dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 10-7 in poco più di un’ora e cinquanta minuti di gioco. (Fonte Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Novakavanza agli ottavi di finale del torneo Atpdi2024 (cemento, montepremi 8.995.555 dollari). Il serbo, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, domina l’azzurro Flavio, numero 30 del ranking Atp e 28 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora. Nel doppio debutto vincente diNel doppio, all’Atp diinizia con un successo il percorso di Simonee Andrea. I due azzurri hanno superato la coppia formata dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 10-7 in poco più di un’ora e cinquanta minuti di gioco. (Fonte Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Masters 1000 Shanghai - Tiafoe contro l’arbitro : “Fuck you - fuck you man” (VIDEO) - Una sconfitta dopo più di tre ore di gioco per 7-6 al terzo contro Safiullin e un warning da parte dell’arbitro mandano su tutte le furie Frances Tiafoe. com/gn0OMCSjn6 — edgeAI (@edgeAIapp) October 8, 2024 The post Masters 1000 Shanghai, Tiafoe contro l’arbitro: “Fuck you, fuck you man” (VIDEO) ... (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai - Djokovic incanta e vince in due set : Cobolli eliminato al terzo turno - Dopo la vittoria in due set contro l’americano Michelsen, Nole dà continuità, non concede palle break e rifila all’italiano una lezione di tennis sin dal primo game di un match durato poco più di un’ora. Diciannove i colpi vincenti del serbo, contro i sei di Flavio che nel primo game costringe ai ... (Sportface.it)

Highlights Djokovic-Cobolli - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - Pratica archiviata in un’ora di gioco per il tennista serbo, che pare essersi presentato in ottima forma per questo finale di stagione dopo qualche settimana di pausa. . Il serbo si è sbarazzato del tennista romano con il punteggio di 6-1 6-2 e negli ottavi sfiderà il russo Safiullin. The post ... (Sportface.it)