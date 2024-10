Justcalcio.com - Mainoo è uno dei tre giocatori dell’Inghilterra a ritirarsi dalla rosa della Nations League

(Di martedì 8 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’Inghilterra ha subito un triplo infortunio prima delle partite, con Kobbie, Morgan Gibbs-White ed Ezri Konsa che si sono ritiratisquadra. Lunedì scorso, i Tre Leoni sono stati rincuoraticonferma che l’infortunio di Harry Kane contro l’Eintracht Francoforte non era grave e che avrebbe potuto giocare un ruolo nelle partite di ottobre. Tuttavia, il trio non è arrivato con il restosquadra al St. George’s Park e non si prevede che Lee Carsley chiami alcun sostituto.ha fatto il suo debutto in nazionale all’inizio di quest’anno e ha collezionato 10 presenze con l’Inghilterra, di cui una con Carsley contro l’Irlanda, ma un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il Manchester United contro l’Aston Villa lo terrà fuori.