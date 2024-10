Ilgiorno.it - L’incontro a Milano: "L’antisemitismo ci ha colti di sorpresa"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) "L’ondata di antisemitismo ci ha colto di. I segnali c’erano da anni. Non li abbiamo voluti vedere". Così Alfonso Arbib, rabbino capo della Comunità ebraica diha raccontato l’attacco a Israele del 7 ottobre scorso e soprattutto quello che ne è seguito, durante la serata nella sinagoga del capoluogo lombardo organizzata per ricordare le vittime di Hamas. Una serata di dolore e riflessione, ma anche di appelli. Politici e umani. Per "la liberazione degli ostaggi e per il cessate il fuoco", come recitava lo striscione esposto durante il presidio organizzato nella mattinata in piazza San Babila. Nella sinagoga di via della Guastalla, accanto alla senatrice a vita Liliana Segre, sono arrivate le istituzioni nazionali e locali per far sentire senza ambiguità la loro vicinanza alla comunità ebraica.