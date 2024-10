L’auto va fuori controllo e abbatte 12 pali della luce L’incidente choc blocca tutto e provoca il black out

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un uomo alla guida di una berlina ha perso ile si è schiantato contro un palondone altri dodici e creando difficoltà ai residenti locali che non potevano entrare o uscire dalla strada in cui si era verificatostradale. Sulla scena delè stata trovata un’auto Honda con la parte anteriore gravemente danneggiata e un paloappoggiato sul tetto del veicolo. Dopo l’ispezione, si è scoperto che altri dodicierano caduti nel vicolo,ndo l’accesso. La Metropolitan Electricity Authority ha temporaneamente interrotto l’alimentazione elettrica e ha iniziato a rimuoveree cavi caduti e intimato ai residenti di non uscire da casa, dalle quali manca ancora la corrente. Leggi anche: Sesso in auto, si può? Ecco cosa si rischia.