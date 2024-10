La guida nata da un itinerario rocambolesco che ha democratizzato i viaggi (forse troppo) (Di martedì 8 ottobre 2024) La gente prima di loro non viaggiava come oggi. Tony e Maureen Wheeler erano una giovane coppia – lui 26 anni, lei 22 – in tasca avevano pochi contanti, appena 400 sterline in due, eppure decisero di salire su un traghetto ormeggiato ad Harwich, un vecchio porto del sud-est dell’Inghilterra pieno di cicatrici belliche, come quelle inflitte nel Seicento da Guglielmo d'Orange che lo attaccò per invadere la Gran Bretagna. Molte meno, invece, quelle della Seconda guerra mondiale quando il Corpo aereo italiano cercò di compiere un’impresa memorabile: l’azione fu un fallimento totale. Ma torniamo a Tony e Maureen. Era un giorno del 1972 quando salparono con quel traghetto. Sei mesi dopo, senza soldi, affamati ed esausti, sbarcarono su una spiaggia bianchissima del remoto North West Cape in Australia. Gamberorosso.it - La guida nata da un itinerario rocambolesco che ha democratizzato i viaggi (forse troppo) Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La gente prima di loro nonava come oggi. Tony e Maureen Wheeler erano una giovane coppia – lui 26 anni, lei 22 – in tasca avevano pochi contanti, appena 400 sterline in due, eppure decisero di salire su un traghetto ormeggiato ad Harwich, un vecchio porto del sud-est dell’Inghilterra pieno di cicatrici belliche, come quelle inflitte nel Seicento da Guglielmo d'Orange che lo attaccò per invadere la Gran Bretagna. Molte meno, invece, quelle della Seconda guerra mondiale quando il Corpo aereo italiano cercò di compiere un’impresa memorabile: l’azione fu un fallimento totale. Ma torniamo a Tony e Maureen. Era un giorno del 1972 quando salparono con quel traghetto. Sei mesi dopo, senza soldi, affamati ed esausti, sbarcarono su una spiaggia bianchissima del remoto North West Cape in Australia.

