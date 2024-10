Sport.quotidiano.net - La Folgore in D punisce il blasonato Chievo: "Ma serve continuità"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Basta un gol di Rosa dopo 8 minuti a regalare i tre punti allaCaratese e ad affossare unVerona che, nonostante i timori della vigilia del campionato, è apparso assai distante dalla squadra in grado di lottare per la vittoria finale. Per ora a incutere timore c’è solo il blasone e poco altro. Laè apparsa squadra nettamente superiore anche se resta intatta l’incapacità di mantenere certi livelli lungo tutti e novanta i minuti. Quella di domenica è stata una gara per certi versi molto simile a quella contro il Sangiuliano con la differenza che i milanesi hanno dimostrato di poter fare male ai brianzoli. Non come il, tanta buona volontà ma anche tante imprecisioni oltre a un organico sicuramente inferiore. Carobbio (foto) è soddisfatto dei tre punti, ma anche lui sottolinea l’esigenza che la suasalga di colpi.