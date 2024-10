Lanotiziagiornale.it - La Corte Ue salva la canapa (e la Cannabis Light) e manda in… fumo i piani del governo

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ancora una volta l’Europa smentisce l’Italia. La recente sentenza delladi Giustizia dell’Unione europea sulla coltivazione dellaha messo in luce un divario sempre più ampio tra le visioni progressiste di Bruxelles e l’approccio restrittivo del Belpaese. L’Europa apre, l’Italia chiude: il paradosso dellaLadi Lussemburgo ha decretato che gli Stati membri non possono vietare la coltivazione dellain sistemi idroponici in ambienti chiusi, a patto che il contenuto di THC non superi lo 0,2%. Una decisione che suona come una fanfara per gli agricoltori europei ma che in Italia riecheggia come un campanello d’allarme per unche sembra voler tornare all’epoca del proibizionismo.