Incendio divampa nel garage, le fiamme distruggono un'auto (Di martedì 8 ottobre 2024) Le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza sono intervenute nella tarda serata di lunedì 7 ottobre a San Giorgio per domare un Incendio divampato in un'abitazione. Le chiamate al 115 sono giunte intorno alle 23 dai residenti di via Padre Carolfi che segnalavano un grosso Incendio all'interno del Ilpiacenza.it - Incendio divampa nel garage, le fiamme distruggono un'auto Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza sono intervenute nella tarda serata di lunedì 7 ottobre a San Giorgio per domare unto in un'abitazione. Le chiamate al 115 sono giunte intorno alle 23 dai residenti di via Padre Carolfi che segnalavano un grossoall'interno del

Non ci sono fumi nel territorio pescarese dopo l'incendio a Chieti Scalo - la prefettura chiude il centro coordinamento dei soccorsi - Il monitoraggio della situazione determinata dall’incendio nello stabilimento Mag.ma di Chieti Scalo, condotto in seno al centro coordinamento dei soccorsi fin dalla sua attivazione il 1? ottobre nella prefettura di Pescara, ha confermato l’assenza di fumi nel territorio pescarese. Come già... (Ilpescara.it)

Incendio in una casa all’Elba : ci sono tre feriti. Uno in gravi condizioni - Il magistrato ha disposto il sequestro dell’immobile. Una di loro è stata coinvolta in modo diretto riportando varie ustioni. Incendio in una casa all’Elba: ci sono tre feriti. Uno in gravi condizioni Incendio in una casa all’Elba, ci sono tre persone ferite. E’ intervenuto l’elisoccorso Pegaso ... (Corrieretoscano.it)

Incendio ai Camaldoli - evacuata palazzina : ci sono persone intossicate - Incendio in una palazzina sulla collina dei Camaldoli a Napoli. A fuoco una casa al primo piano. Arrivano i pompieri.Continua a leggere . (Fanpage.it)