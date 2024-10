Il fidanzato picchia la figlia e loro lo investono con l'auto: a processo per tentato omicidio (Di martedì 8 ottobre 2024) Investito volontariamente con un Suv e lasciato ferito a terra dentro un fossato. Tutto perché avrebbe litigato e picchiato la figlia di lei. Oggi 8 ottobre è arrivato a processo il caso che vede come imputati Linda Dei Rossi (difesa dall'avvocato Michela Trentin), una 51enne di Mirano, e il suo Trevisotoday.it - Il fidanzato picchia la figlia e loro lo investono con l'auto: a processo per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Investito volontariamente con un Suv e lasciato ferito a terra dentro un fossato. Tutto perché avrebbe litigato eto ladi lei. Oggi 8 ottobre è arrivato ail caso che vede come imputati Linda Dei Rossi (difesa dall'avvocato Michela Trentin), una 51enne di Mirano, e il suo

