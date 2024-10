Giudice della Corte Costituzionale, le opposizioni non votano. Schlein: "Non partecipiamo se Meloni pensa che le istituzioni siano di sua proprietà" (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Parlamento oggi in seduta comune si riunisce per eleggere un Giudice della Corte Costituzionale . L'obiettivo di Giorgia Meloni di fare eleggere Francesco Saverio Marini , consigliere giuridico di Palazzo Chigi, come Giudice della Corte Costituzionale, è appeso a una votazione sul filo. La vigilia è stata caratterizzata da una certa tensione. Sia nella maggioranza, dove la fuga di notizie sui Feedpress.me - Giudice della Corte Costituzionale, le opposizioni non votano. Schlein: "Non partecipiamo se Meloni pensa che le istituzioni siano di sua proprietà" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Parlamento oggi in seduta comune si riunisce per eleggere un. L'obiettivo di Giorgiadi fare eleggere Francesco Saverio Marini , consigliere giuridico di Palazzo Chigi, come, è appeso a una votazione sul filo. La vigilia è stata caratterizzata da una certa tensione. Sia nella maggioranza, dove la fuga di notizie sui

