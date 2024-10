Giornate Fai d'autunno in Piemonte, visite a contributo libero nei luoghi inaccessibili e poco valorizzati della Regione (Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Da Norda Sud della Torinotoday.it - Giornate Fai d'autunno in Piemonte, visite a contributo libero nei luoghi inaccessibili e poco valorizzati della Regione Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione leFAI d’, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Da Norda Sud

Giornate Fai d'autunno - weekend per scoprire il lavoro dei carabinieri e il fascino della caserma "Pistone" - L’Arma dei carabinieri sarà protagonista delle Giornate Fai d’autunno, sabato 12 e domenica 13 ottobre ad Agrigento. In tutta Italia apriranno le porte al pubblico 700 luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili. Tra... (Agrigentonotizie.it)

Tornano le Giornate Fai d’Autunno : a Napoli e in Campania in programma visite in 40 luoghi - Partecipare alle Giornate FAI non è solo un’occasione per scoprire e per godersi il patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso la missione del Fai; ad ogni visita si potrà sostenere la missione del Fai con una donazione. ... (Ildenaro.it)

Giornate Fai d’autunno 2024 : tutti i luoghi visitabili in Abruzzo e nel Chietino - In tutta Italia sono previste 700 aperture in 360 città d’Italia. Tra queste 30 riguarderanno l’Abruzzo e coinvolgeranno 12 borghi e città. Torna la tredicesima edizione delle giornate Fai d’autunno 2024, che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre. Partecipare alle giornate Fai non è solo... (Chietitoday.it)