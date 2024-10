Giornata Ecologica alla Lecceta di Fregene: il programma (Di martedì 8 ottobre 2024) Fiumicino, 8 ottobre 2024 – L’11 ottobre, presso la Lecceta di Fregene, si svolgerà la Giornata Ecologica. Un progetto, patrocinato dal Comune di Fiumicino, ideato per coinvolgere i giovani del nostro territorio e sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della tutela ambientale, attraverso un mix di attività educative e ludiche. La Giornata inizierà alle ore 8.30 con un incontro all’oratorio di Fregene, in via Porto Conte, dove i ragazzi saranno accolti con i saluti dell’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore all’Ambiente, Stefano Costa. Il programma Alle 8.45, lezione teorica sulla storia della Leccetae a seguire, un approfondimento sulla potatura del leccio con, con la partecipazione dei rappresentanti della polizia locale di Fiumicino.Dalle 10. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Fiumicino, 8 ottobre 2024 – L’11 ottobre, presso ladi, si svolgerà la. Un progetto, patrocinato dal Comune di Fiumicino, ideato per coinvolgere i giovani del nostro territorio e sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della tutela ambientale, attraverso un mix di attività educative e ludiche. Lainizierà alle ore 8.30 con un incontro all’oratorio di, in via Porto Conte, dove i ragazzi saranno accolti con i saluti dell’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore all’Ambiente, Stefano Costa. IlAlle 8.45, lezione teorica sulla storia dellae a seguire, un approfondimento sulla potatura del leccio con, con la partecipazione dei rappresentanti della polizia locale di Fiumicino.Dalle 10.

A Ischia studenti trovano 5 chili di hashish durante una giornata ecologica - . Sabato scorso, oltre 200 ragazzi erano impegnati in un'iniziativa di pulizia del bosco a Zaro, una zona tra i comuni di Forio e Lacco Ameno, promossa dall'associazione PlasticFree. Una giornata dedicata alla difesa dell'ambiente si è trasformata in un inaspettato ritrovamento per gli studenti ... (Orizzontescuola.it)

"Puliamo il buio e non solo" - successo per la giornata ecologica alle grotte di Falvaterra - Si è svolta anche quest’anno l’ormai più che decennale giornata ecologica “PULIAMO IL BUIO… e non solo” organizzata, come sempre, dal Comune di Falvaterra e dall’area protetta della Regione Lazio Monumento Naturale “Grotte di Falvaterra e Rio Obaco, attività che si ricollega alle numerose... (Frosinonetoday.it)

Giornata Ecologica a Fregene : i volontari puliscono la Leccetta - ilfaroonline. L’iniziativa, organizzata dall’oratorio parrocchiale di Fregene con il patrocinio del Comune di Fiumicino, rappresenta un’importante occasione di aggregazione per promuovere la cultura ambientale e la responsabilità collettiva verso il territorio. it è su GOOGLE NEWS. La ... (Ilfaroonline.it)