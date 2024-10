Flow Made in Rome Trap Festival il 12 ottobre al Meraki Club di Ariccia

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ tutto pronto per il ‘in’, l’evento più atteso dagli amanti dellaitaliana, che si terrà sabato 122024 presso il, nella zona industriale di. Sarà una serata unica, che vedrà la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della scenanazionale e offrirà spazio ai talenti emergenti. Sul palco, dalle 22:30, si esibiranno 5 artisti top dellaitaliana: Poli Ok; Hellen; Ince; Alex Sayanbull e Pa Pa. La serata sarà arricchita da un Dj set, e non solo.innon è solo uno spettacolo per i fan, è anche un’opportunità imperdibile per i giovani talenti.