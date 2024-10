Quifinanza.it - EssilorLuxottica entra in Nikon, 170 milioni per il 5% dell’azienda giapponese

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il colosso italo-francese degli occhialiha investito 170di euro in una partecipazione pari al 5% delle azioni, famosa soprattutto per le sue macchine fotografiche e obiettivi, con prodotti sia per amatori che per professionisti. Un investimento che si era già concretizzato ad agosto ma che, con un recente aumento, è arrivato vicino alla soglia legale di comunicazione. Essilux è in un momento di espansione degli investimenti e viene da due importanti acquisizioni, quella del marchio di streetwear Supreme especializzata in strumenti per la chirurgia oftalmica Heidelberg. Attende però a sua volta una mossa di Meta, colosso tech con cui ha sviluppato gli occhiali Ray-Ban smart glasses.inNuovo investimento per il colosso italo-francese degli occhiali