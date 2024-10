Così finisce che lo chiudono Affari Tuoi polemica dopo l’ultima puntata e la vincita di Paolo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Orail programma”.laandata in onda il 7 ottobre 2024. C’è da dire che nonostante Stefano De Martino abbia mantenuto alta la tensione e l’emozione, come da tradizione del programma, non sono mancate le critiche. Protagonista della serata è stato, un concorrente di Rivoli, in provincia di Torino, che ha affrontato la sfida dei pacchi insieme alla moglie Jessica. La coppia ha dato vita a una partita ricca di colpi di scena e decisioni cruciali. La serata è iniziata con l’apertura di diversi pacchi, rivelando una combinazione di premi modesti e sostanziosi. >>, segue i numeri della sorella morta e vince 100mila euro: “Lei è con noi” Il pacco 19 dalla Liguria conteneva 100 euro; nel pacco 1 della Toscana erano presenti 75 euro; il pacco 7 del Trentino Alto Adige si è rivelato vuoto, con 0 euro.