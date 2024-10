Arriva il freddo, ecco quando si potranno accendere i riscaldamenti (Di martedì 8 ottobre 2024) Il freddo inizia a "pungere" più seriamente nel Parmense. Fino a diverse comunicazioni, il giorno fissato dalla normativa per accendere i riscaldamenti è martedì 15 ottobre. A stabilirlo è il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 con il regolamento che individua sei fasce Parmatoday.it - Arriva il freddo, ecco quando si potranno accendere i riscaldamenti Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilinizia a "pungere" più seriamente nel Parmense. Fino a diverse comunicazioni, il giorno fissato dalla normativa perè martedì 15 ottobre. A stabilirlo è il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 con il regolamento che individua sei fasce

Riscaldamento - da Milano a Bologna freddo anticipato : date e regole per accendere i termosifoni - (Adnkronos) – Da Milano a Bologna il freddo anticipato di questi giorni al Nord Italia ha riportato l’attenzione sull’accensione dei… L'articolo Riscaldamento, da Milano a Bologna freddo anticipato: date e regole per accendere i termosifoni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Riscaldamento - da Milano a Bologna freddo anticipato : date e regole per accendere i termosifoni - . Peggio […] The post Riscaldamento, da Milano a Bologna freddo anticipato: date e regole per accendere i termosifoni appeared first on L'Identità. Ma, salvo ordinanze di deroga, per la maggior parte dei centri di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto non è consentito attivare i termosifoni prima del ... (Lidentita.it)

Riscaldamento - da Milano a Bologna freddo anticipato : date e regole per accendere i termosifoni - Il regolamento prevede comunque due gradi di tolleranza. Ma, salvo ordinanze di deroga, per la maggior parte dei centri di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto non è consentito attivare i termosifoni prima del 15 ottobre. Milano, come quasi tutta l’Emilia Romagna e il Veneto, si trova in fascia E, ... (Ildenaro.it)