Amiche per sempre: Giulia ha perso una gamba per salvare Chiara, ora festeggiano insieme le loro lauree (Di martedì 8 ottobre 2024) Amiche da quando erano bambine, hanno imparato a insieme a camminare e si sono rialzate insieme dopo un incidente che ha cambiato le loro vite per sempre. Quattro anni fa Giulia Muscariello e Chiara Memoli sono sedute su un muretto a Cava dè Tirreni (Salerno) a chiacchierare ma in un attimo Giulia capisce che un’auto incombe su di loro Milleunadonna.it - Amiche per sempre: Giulia ha perso una gamba per salvare Chiara, ora festeggiano insieme le loro lauree Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024)da quando erano bambine, hanno imparato aa camminare e si sono rialzatedopo un incidente che ha cambiato levite per. Quattro anni faMuscariello eMemoli sono sedute su un muretto a Cava dè Tirreni (Salerno) a chiacchierare ma in un attimocapisce che un’auto incombe su di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Giulia - una gamba amputata per salvare Chiara : le due amiche si laureano insieme - Un gesto di grande generosità , per il quale Giulia è stata nominata alfiere della Repubblica dal capo dello Stato Sergio Mattarella. E’ la struggente, esemplare storia di Giulia Muscariello e Chiara Memoli, che adesso sono riuscite a laurearsi insieme. E’ stata Giulia a rendersi subito conto che stava per avvenire qualcosa di estremamente pericoloso. (Dayitalianews.com)

Amiche per sempre : Giulia ha perso una gamba per salvare Chiara - ora festeggiano insieme le loro lauree - Amiche da quando erano bambine, hanno imparato a insieme a camminare e si sono rialzate insieme dopo un incidente che ha cambiato le loro vite per sempre. Quattro anni fa Giulia Muscariello e Chiara Memoli sono sedute su un muretto a Cava dè Tirreni (Salerno) a chiacchierare ma in un attimo Giulia capisce che un’auto incombe su di loro. (Milleunadonna.it)

Amiche per sempre : 4 anni fa Giulia perse una gamba per salvare Chiara - ora festeggiano insieme le loro lauree - Prosegui la lettura . . Amiche da quando erano bambine, hanno imparato a insieme a camminare e si sono rialzate insieme dopo un incidente che ha cambiato le loro vite per sempre. Quattro anni fa Giulia Muscariello e Chiara Memoli sono sedute su un muretto a Cava dè Tirreni (Salerno) a chiacchierare ma in un attimo Giulia capisce che un’auto incombe su di loro. (Milleunadonna.it)