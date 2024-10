Zucchero torna negli stadi nel 2025, le date di Overdose D’Amore (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo il successo del tour mondiale, Zucchero annuncia il suo ritorno negli stadi italiani nell’estate 2025, ecco le date di Overdose D’Amore Zucchero è una voce inconfondibile e unica, un repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, una band straordinaria composta da grandissimi professionisti nazionali e internazionali, un’Overdose di musica tutta suonata dal vivo, di pura energia e D’Amore! Dopo il grande successo dell’Overdose D’Amore World Tour, che lo scorso anno ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, Zucchero Fornaciari nel 2025 torna live in Italia negli stadi con il suo tour Overdose D’Amore. .com - Zucchero torna negli stadi nel 2025, le date di Overdose D’Amore Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo il successo del tour mondiale,annuncia il suo ritornoitaliani nell’estate, ecco lediè una voce inconfondibile e unica, un repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, una band straordinaria composta da grandissimi professionisti nazionali e internazionali, un’di musica tutta suonata dal vivo, di pura energia e! Dopo il grande successo dell’World Tour, che lo scorso anno ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5italiani,Fornaciari nellive in Italiacon il suo tour

Zucchero Fornaciari torna con un nuovo tour negli stadi - quattro date italiane nel 2025 - Zucchero Sugar Fornaciari torna con un nuovo Overdose D’Amore tour con quattro date a giugno 2025. Il 19 giugno ad Ancona, il 21 a Bari, il 26 a Torino e il 28 a Padova, con una tappa jolly a Roma di cui non si conosce ancora la data.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Musica - Zucchero “Sugar” Fornaciari nel 2025 torna live negli stadi - In-gioia (enjoy)”. Per questo nuovo progetto, il secondo di cover, Zucchero reinterpreta, facendole sue, alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita. Il brano anticipa il nuovo album “Discover II” (EMI / Universal Music Italia), in uscita l’8 novembre in fisico e in digitale. (askanews) ... (Ildenaro.it)